Шевченко и Москвичёв продлили контракты с «Торпедо»

Московское «Торпедо» на официальном сайте объявило о продлении контрактов с защитником Глебом Шевченко и полузащитником Владимиром Москвичёвым.

Срок действия нового трудового договора Шевченко с автозаводцами рассчитан до 2028 года. Футболист также выступает за сборную Беларуси, а за московскую команду он играет с июля 2023 года. Он провёл 90 матчей за «Торпедо», в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Новое соглашение Москвичёва с чёрно-белыми также действует до 2028 года. Защитник пополнил состав «Торпедо» в июле 2023 года. В активе Москвичёва 46 встреч за чёрно-белых и два гола.

По итогам сезона-2025/2026 торпедовцы заняли девятое место в турнирной таблице Pari Первой лиги.

