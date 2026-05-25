«Милан» ведёт переговоры с Андони Ираолой о должности главного тренера — Sky Sports

«Милан» связался с представителями тренера Андони Ираолы с предложением о работе в клубе. Об этом сообщает Sky Sports в соцсети Х.

Сегодня, 25 мая, итальянский клуб сообщил об увольнении тренера Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре.

Ираолу связывают с несколькими клубами после его подтверждения о уходе из «Борнмута» этим летом. В числе возможных вариантов — лондонский «Кристал Пэлас» и леверкузенский «Байер».

Благодаря работе Ираолы «вишни» впервые за 127 лет вышли в еврокубки и завершили сезон без поражений в последних 18 матчах.