«Милан» выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн — La Gazzetta dello Sport

«Милан» выплатит более € 20 млн экс-тренеру команды Массимилиано Аллегри, а также бывшему генеральному директору Джорджо Фурлани и спортивному директору Игли Таре, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фурлани должен был заработать около € 10 млн с учётом бонусов по контракту до 2028 года. Аллегри, чей контракт был рассчитан до 2027 года, должен был получить € 9 млн, а Таре – около € 3 млн.

Отмечается, что эти суммы не являются окончательными и клуб может добиться их снижения в результате переговоров с уволенными специалистами.

Ранее «Милан» сообщил об увольнении Массимилиано Аллегри, спортивного и генерального директоров после непопадания клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 38 матчей чемпионата Италии «Милан» заработал 70 очков и расположился на пятой строчке.

