Александр Гришин: Боселли неплохой футболист, но не уровень «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от уровня игры нападающего «Краснодара» Хуана Боселли. Ранее южане уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России — 1:1 (4:3 пен.), а также взяли серебряные медали Мир РПЛ.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Мне показалось, что Боселли — не краснодарский игрок. Не уровень «Краснодара». Он неплохой футболист, как говорят, для второй восьмёрки, где он солирует, а здесь приходится играть в систему. Да, он не забил два момента, такое бывает в футболе, и, наверное, никто его не будет винить. Он же хотел забить, но не забил. Но то, что он не усилил «Краснодар», — это однозначно.

И вот если бы был Перрен, а не Боселли, то Гаэтан пригодился бы «Краснодару» намного больше, потому что это был игрок топового уровня. Он проиграл конкуренцию и уехал, наверное, по своей воле. Перрен им бы сейчас помог. Ну и кто знал, что Са получит травму.

Боселли с первых матчей не очень хорошо играл. Я следил: они играли с ЦСКА в Кубке России, когда 0:3 проиграли. Там из‑под Боселли момент за моментом создавался, он играл левого нападающего и совсем не опускался назад. Мне кажется, что он не игрок уровня «Краснодара», хотя хороший для других команд», — сказал Гришин в эфире «Матч Премьер».

