Илья Помазун поблагодарил болельщиков «Спартака» после победы в Суперфинале Кубка России

Голкипер «Спартака» Илья Помазун обратился к фанатам команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1; 4:3 пен.). Вратарь вышел на замену перед серией послематчевых пенальти и сумел отбить два удара.

«Спасибо всем за поддержку и поздравления, это был важный вечер для всех! Красно-белые, с победой», — написал Помазун в соцсети.

Пост вратаря получил лайк от бывшего форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в € 1 млн. В прошедшем сезоне Помазун играл исключительно в Кубке России и не выходил на поле в рамках Мир РПЛ. Голкипер провёл 10 матчей, пропустил восемь мячей и отыграл два матча «на ноль».