Илья Помазун поблагодарил болельщиков «Спартака» после победы в Суперфинале Кубка России

Комментарии

Голкипер «Спартака» Илья Помазун обратился к фанатам команды после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1; 4:3 пен.). Вратарь вышел на замену перед серией послематчевых пенальти и сумел отбить два удара.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Спасибо всем за поддержку и поздравления, это был важный вечер для всех! Красно-белые, с победой», — написал Помазун в соцсети.

Пост вратаря получил лайк от бывшего форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в € 1 млн. В прошедшем сезоне Помазун играл исключительно в Кубке России и не выходил на поле в рамках Мир РПЛ. Голкипер провёл 10 матчей, пропустил восемь мячей и отыграл два матча «на ноль».

