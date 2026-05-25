«Урал» объявил о возвращении Владислава Карапузова в «Пари НН» после аренды

Екатеринбургский «Урал» на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Владислава Карапузова. Срок аренды футболиста подошёл к концу, он вернулся в «Пари Нижний Новгород».

Карапузов провёл за оранжево-чёрных 19 матчей и отдал одну голевую передачу. Игрок является воспитанником московского «Локомотива». На взрослом уровне он также выступал за московское «Динамо», «Тамбов» и грозненский «Ахмат». Помимо этого, хавбек защищал цвета российской национальной команды на юношеском уровне.

По итогам сезона-2025/2026 уральцы заняли третье место в турнирной таблице Pari Первой лиги, а в VK Video переходных матчах уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме встреч.