Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил о возвращении Владислава Карапузова в «Пари НН» после аренды

«Урал» объявил о возвращении Владислава Карапузова в «Пари НН» после аренды
Комментарии

Екатеринбургский «Урал» на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Владислава Карапузова. Срок аренды футболиста подошёл к концу, он вернулся в «Пари Нижний Новгород».

Карапузов провёл за оранжево-чёрных 19 матчей и отдал одну голевую передачу. Игрок является воспитанником московского «Локомотива». На взрослом уровне он также выступал за московское «Динамо», «Тамбов» и грозненский «Ахмат». Помимо этого, хавбек защищал цвета российской национальной команды на юношеском уровне.

По итогам сезона-2025/2026 уральцы заняли третье место в турнирной таблице Pari Первой лиги, а в VK Video переходных матчах уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме встреч.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android