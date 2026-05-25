Генич: я в **** от того, что в этом сезоне в «Динамо» произошло. Только Бубнов угадал

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о результатах московского «Динамо» по итогам завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также отметил прогноз по результату бело-голубых от футбольного эксперта Александра Бубнова.

«Я просто в **** от того, что в этом сезоне в «Динамо» произошло. Это вот просто… Команда, которая считалась лучшей по маркетингу. Всем казались претендентами на золото. Только Бубнов поставил их на седьмое место и угадал. Он сказал: «Динамо» с Карпиным займёт седьмое место». Это уже было «Динамо» без Карпина, но… вот, то, что всё разрушилось, для меня это самая большая… это даже больше удивляет, чем провал ЦСКА весной» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» завершило чемпионат России на седьмом месте, набрав 45 очков за 30 матчей.

