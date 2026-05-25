Компани принял участие в церемонии прощания «Манчестер Сити» с Гвардиолой

Главный тренер «Баварии» и бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани принял участие в церемонии чествования и прощания с Хосепом Гвардиолой, который покинул пост главного тренера команды, а также с игроками небесно-голубых Джоном Стоунзом и Бернарду Силвой.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

Фото: Lewis Storey/Getty Images

В рамках мероприятия, которое состоялось после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2), на поле стадиона «Этихад» возвели временную сцену, на которую поочерёдно поднимались знаковые личности в истории «горожан» и несли трофеи, завоёванные в период работы Гвардиолы в клубе. Одним из участников этой акции стал и Компани, выступавший за клуб с 2008 по 2019 год, он нёс в руках чемпионский кубок АПЛ.

