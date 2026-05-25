Тульский «Арсенал» продлил контракт с тренером Дмитрием Гунько на новый сезон

Тульский «Арсенал» продлил контракт с тренером Дмитрием Гунько, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Соглашение с 50-летним специалистом рассчитано на новый сезон.

«Друзья, хочу поделиться важной новостью касательно будущего нашего футбольного клуба «Арсенал». Дмитрий Гунько остаётся с командой на новый сезон. Прошлый сезон выдался непростым для оружейников и не очень удачным. Необходимо провести серьёзную работу над ошибками. Команде надо найти баланс между обороной и атакой, усилить физическую подготовку. Также в числе важных задач — привлечение тульских игроков к тренировочному процессу основной команды.

Команда должна сохранить свою идентичность. Нынешний «Арсенал» звонкий и зрелищный, помимо этого, необходима результативность в игре! Перед главным тренером и коллективом теперь поставлена конкретная задача на сезон: по итогам чемпионата «Арсенал» должен войти в пятёрку ведущих команд лиги. Клуб получит всю необходимую поддержку для стабильной работы. Всё будет зависеть от самоотдачи тренерского штаба и футболистов. Болельщики должны увидеть новую игру и результат.

Желаю Дмитрию Гунько и нашим ребятам продуктивной подготовки к новому сезону! Верим в нашу команду!» — говорится в сообщении Дмитрия Миляева в телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Арсенал» набрал 39 очков и занял 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Гунько возглавил тульскую команду летом 2025 года. Ранее специалист работал с московским «Спартаком», подмосковными «Химками», а также армянскими клубами «Ноа» и «Урарту».