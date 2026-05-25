«Это меня очень воодушевляет». Кэррик — о перспективах «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) заявил, что воодушевлён потенциалом своей команды. По итогам сезона манкунианцы заняли третье место в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Доргу – 33'     0:2 Мбемо – 44'     0:3 Фернандеш – 48'    

«Желаем играть в футбол, который порадует болельщиков. Конечно, нам нужно выигрывать матчи, хотим добиваться успехов и завоёвывать трофеи, но делать это нужно с особым подходом.

Чувствуем, что за последние несколько месяцев нам удалось немного приблизиться к этому, можем ещё улучшить свою игру, что очень обнадёживает. Наши футболисты действительно хороши, и они хотят добиться успеха для этого клуба. Должен сказать, это меня очень воодушевляет.

Думаю, нам нужно максимально использовать это лето во всех аспектах — вернуться сильнее как команда, сильнее как единый коллектив. В преддверии чемпионата мира все заняты своими сборными, надеюсь, что у всех будет успешный чемпионат мира, они вернутся в хорошей форме и готовыми к игре, потому что каждый сезон — это важный сезон, но следующий будет особенным. Мы на высокой ноте завершили предыдущую кампанию и хотим сохранить этот темп. Надеюсь, в следующем сезоне у нас будет гораздо больше поводов для празднования», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

