Фанаты пришли домой к экс-игроку «Динамо» Карраскалю после удаления в чемпионате Бразилии

Фанаты «Фламенго» пришли домой к полузащитнику Хорхе Карраскалю после удаления игрока в матче чемпионата Бразилии, в котором их команда разгромно уступила «Палмейрасу» (0:3), сообщает TyC Sports.

Бразилия — Серия А . 17-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Окончен
0 : 3
Палмейрас
Сан-Паулу
0:1 Лопес – 38'     0:2 Аллан – 57'     0:3 Паулиньо – 90+5'    
Удаления: Карраскаль – 21' / нет

Удаление произошло в начале матча. В борьбе за мяч Карраскаль опоздал и совершил жёсткий подкат против игрока «Палмейраса». Судья показал футболисту красную карточку на 21-й минуте, несмотря на протесты хозяев поля.

Болельщики «Фламенго» отправились к игроку домой, чтобы потребовать объяснений по поводу его удаления. Прибыв на место, они застали Карраскаля, празднующего свой день рождения в разгар вечеринки, где уже присутствовали гости и шли торжества. Сообщается, что в свете сложившейся ситуации разговор получился недружественным и на повышенных тонах.

Колумбийский полузащитник выступал в Российской Премьер-Лиге за московские ЦСКА и «Динамо». 27-летний футболист перешёл в бразильский «Фламенго» в августе 2025 года.

