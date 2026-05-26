Фанаты пришли домой к экс-игроку «Динамо» Карраскалю после удаления в чемпионате Бразилии

Фанаты «Фламенго» пришли домой к полузащитнику Хорхе Карраскалю после удаления игрока в матче чемпионата Бразилии, в котором их команда разгромно уступила «Палмейрасу» (0:3), сообщает TyC Sports.

Удаление произошло в начале матча. В борьбе за мяч Карраскаль опоздал и совершил жёсткий подкат против игрока «Палмейраса». Судья показал футболисту красную карточку на 21-й минуте, несмотря на протесты хозяев поля.

Болельщики «Фламенго» отправились к игроку домой, чтобы потребовать объяснений по поводу его удаления. Прибыв на место, они застали Карраскаля, празднующего свой день рождения в разгар вечеринки, где уже присутствовали гости и шли торжества. Сообщается, что в свете сложившейся ситуации разговор получился недружественным и на повышенных тонах.

Колумбийский полузащитник выступал в Российской Премьер-Лиге за московские ЦСКА и «Динамо». 27-летний футболист перешёл в бразильский «Фламенго» в августе 2025 года.