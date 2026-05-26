Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Падерборн 07 — Вольфсбург, результат матча 25 мая 2026, счёт 2:1, переходный матч Бундеслиги 2025/2026

«Падерборн 07» одолел «Вольфсбург» и вышел в Бундеслигу
Комментарии

Окончен ответный переходный матч за выход в Бундеслигу между клубами «Падерборн 07» и «Вольфсбург». Победу со счётом 2:1 в этом противостоянии одержал «Падерборн 07», в первой игре команды голов не забили. Встреча состоялась на стадионе Хоум Делюкс Арена в Падерборне. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 1
ДВ
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Пейчинович – 3'     1:1 Бильбия – 38'     2:1 Курда – 100'    
Удаления: нет / Мехле – 14'

Дженан Пейчинович открыл счёт в этой игре на третьей минуте и вывел гостей вперёд. На 14-й минуте у «волков» за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Йоаким Мехле. Филип Бильбия вернул равенство на табло на 38-й минуте. В основное время игры команды не выявили победителя, встреча перешла в дополнительное время. Победный гол на 100-й минуте забил Лорин Курда.

Ранее напрямую в Бундеслигу также вышли «Шальке» и «Эльверсберг».

Материалы по теме
«Эльверсберг» впервые в истории вышел в Бундеслигу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android