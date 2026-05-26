«Падерборн 07» одолел «Вольфсбург» и вышел в Бундеслигу

Окончен ответный переходный матч за выход в Бундеслигу между клубами «Падерборн 07» и «Вольфсбург». Победу со счётом 2:1 в этом противостоянии одержал «Падерборн 07», в первой игре команды голов не забили. Встреча состоялась на стадионе Хоум Делюкс Арена в Падерборне. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Дженан Пейчинович открыл счёт в этой игре на третьей минуте и вывел гостей вперёд. На 14-й минуте у «волков» за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Йоаким Мехле. Филип Бильбия вернул равенство на табло на 38-й минуте. В основное время игры команды не выявили победителя, встреча перешла в дополнительное время. Победный гол на 100-й минуте забил Лорин Курда.

Ранее напрямую в Бундеслигу также вышли «Шальке» и «Эльверсберг».