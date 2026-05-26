«Будет случай, когда команда вылетит сразу в Серию С». Нагучев — о Гаттузо в «Лацио»

Известный российский комментатор Роман Нагучев высказался о возможном назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Лацио».

«Дженнаро Гаттузо возглавил «Лацио», это будет первый случай, когда команда из Серии А вылетит сразу в Серию С», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о возможном назначении специалиста главным тренером итальянского клуба.

48-летний Дженнаро Гаттузо покинул сборную Италии после поражения в финале плей-офф к чемпионату мира 2026 года от национальной команды Боснии и Герцеговины — 1:1 (1:4 пен.). Италия в третий раз подряд пропустит чемпионат мира.

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.

