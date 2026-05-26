«Это самый серьёзный соперник». Гришин — о матче сборной России с Египтом

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что сборная Египта станет серьёзным соперником для команды России. В мае и июне сборная России проведёт товарищеские матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Египет уже вступает в ту стадию, когда он практически готов к чемпионату мира. Это самый серьёзный соперник. Это одна из последних товарищеских игр, где тренер будет проверять на полную катушку своих футболистов перед чемпионатом мира. Поэтому в этой игре сборной России будет очень тяжело.

А как будет мотивировать Валерий Георгиевич Карпин команду — здесь надо уже отдать ему на откуп. Сезон закончился. Ты понимаешь, что надо отдохнуть, а нужно ехать играть за сборную. Но это всегда честь и достоинство — играть за сборную. И вот здесь уже дело тренера — как футболистов мотивировать.

Думаю, будут молодые ребята, которых мотивировать не надо, потому что им нужно доказывать свою состоятельность. Поэтому увидим хороший футбол», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

