«Вольфсбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги
«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги впервые в истории. Это произошло после ответного переходного матча с клубом «Падерборн 07» (1:2). В первой встрече эти команды голов не забили.
Германия — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
25 мая 2026, понедельник. 21:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
2 : 1
ДВ
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Пейчинович – 3' 1:1 Бильбия – 38' 2:1 Курда – 100'
Удаления: нет / Мехле – 14'
Помимо этого, зелёно-белые впервые с 1997 года сыграют во Второй Бундеслиге. Тогда «волки» заняли второе место в турнирной таблице, уступив лидерство «Кайзерслаутерну», и вышли в высший дивизион чемпионата Германии.
На протяжении своей истории «Вольфсбург» по одному разу брал чемпионство в Бундеслиге, а также Кубок и Суперкубок Германии. Наивысшим достижением команды в еврокубках к этому моменту является выход в 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016.
