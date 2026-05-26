Аргентинский журналист сообщил о состоянии здоровья Месси после замены в матче МЛС

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо сообщил о состоянии здоровья форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после замены на 73-й минуте матча МЛС, в котором его клуб одержал победу над «Филадельфией Юнион» (6:4), из-за возможной травмы.

«У Месси воспаление подколенной мышцы и ничего более. Нет разрыва мышечных волокон», — сказал Кастильо в видео на YouTube-канале Y YA LO VE, Y YA LO VE #14.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.