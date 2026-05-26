Семшов оценил эпизод с нереализованным пенальти Боселли в Суперфинале Кубка России

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о пенальти, который исполнил нападающий «Краснодара» Хуан Боселли в послематчевой серии Суперфинала Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». В воскресенье, 24 мая, «быки» уступили красно-белым в серии пенальти, где вратарь столичной команды Илья Помазун отразил два удара краснодарцев, включая попытку Боселли (1:1; 3:4 пен.).

«Боселли не мог отказаться бить пенальти. Он был штатным пенальтистом в своём прошлом клубе. Сейчас он играет в топ‑команде. На поле не было Кордобы и Дугласа Аугусто, которых заменили. Выбора исполнителей практически не было. Боселли нужно было идти и исполнять. Он, на самом‑то деле, неплохо пробил, но Илья Помазун справился с его ударом. Это футбол», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Ранее в 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил московскому «Динамо» со счётом 1:2. При счёте 1:1 Боселли не сумел реализовать выход один на один. В результате «Краснодар» потерял первое место в таблице, которое занял «Зенит», ставший чемпионом.