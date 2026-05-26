В Шотландии выпустили коллекционную банкноту с изображением Мактоминея

В Шотландии выпустили специальную банкноту номиналом в £ 20, на которой, помимо прочего, изображён полузащитник местной сборной и «Наполи» Скотт Мактоминей, выполняющий удар через себя. Об этом сообщает The Herald.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

Фото: Bank of Scotland

Прообразом изображения стал эпизод с голом футболиста в ворота национальной команды Дании (4:2) в 6-м туре европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Взятие ворот в исполнении хавбека помогло «Тартановой армии» выйти на мировое первенство впервые с 1998 года.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити. Турнир пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

