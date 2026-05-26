«С хрусталём надо заканчивать». Шнякин — о разбившемся кубке в руках Пабло Солари

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о разбившемся в руках вингера «Спартака» Пабло Солари кубке, который красно-белые получили за победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«С хрусталём надо заканчивать. Он просто поднял его. Из говна и палок, ей-богу. Мы за то, чтобы менять трофей. Вы вообще задумывались о том, что хрусталь – это не материал, ассоциирующийся со спортом. Хрустальная челюсть, хрустальные ноги, хрустальные футболисты, колени хрустальные. Не ассоциируется со спортом, хотя конечно в чём-то уникальный», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

