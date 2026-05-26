«Это не так просто, как может показаться». Кварацхелия – о своей результативности в ЛЧ

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия рассказал о своей результативности в Лиге чемпионов.

— В последних семи матчах плей-офф вы забили семь голов, но, глядя на вас, вы всегда выглядите очень спокойным и расслабленным. Как вам это удаётся?

— Это не так просто, как может показаться, потому что в Лиге чемпионов все команды — сильные, и забить им очень сложно, но у меня невероятные товарищи по команде, которые создают мне моменты, когда мне нужно просто пробить и забить. Я горжусь тем, что могу забивать голы прямо сейчас. Я в хорошей форме и просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше, но я хочу забивать еще больше», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт «ПСЖ».

30 мая «ПСЖ» предстоит сыграть с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.