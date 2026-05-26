Инсайдер Романо рассказал, сможет ли Месси принять участие на ЧМ-2026 на фоне повреждения

Инсайдер Фабрицио Романо поделился инсайдом касательно здоровья аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, который был заменён на 73-й минуте матча с «Филадельфией Юнион» (6:4) из-за дискомфорта.

«Лионель Месси испытывает дискомфорт, но серьёзных травм перед чемпионатом мира нет, подтверждают тесты. Месси будет доступен для Аргентины», — написал Романо на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.