Сафонов поделился впечатлениями от романа «Преступление и наказание» Достоевского

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где рассказал о впечатлениях от романа «Преступление и наказание» писателя Фёдора Достоевского.

«Сейчас посмотрел дату последнего поста про книги. Ужас. Я не забросил это дело, просто к концу сезона ресурс у меня подзакончился.

После Шерлока, которым закончился предыдущий пост, я вернулся к Достоевскому, а если точнее — к роману «Преступление и наказание» и главному герою, товарищу Раскольникову. Контраст после немного наивных и коротких рассказов про Шерлока ощущался сильно. Но, думаю, именно такой глубины и объёма мне тогда и не хватало. Хотелось сменить привычное фоновое прослушивание аудиокниги на настоящий интерес к продолжению истории. И, как мне кажется, я попал в точку.

Объёмное произведение постепенно затягивает читателя в переживания и мысли главного героя. Раскольников — самостоятельный и независимый философ-идеалист, который сопротивляется устоям общества. И в какой-то момент он решает, что от теории пора переходить к практике, что в итоге оборачивается для него путём душевных терзаний и духовного перерождения.

Особенно сильно это ощущается ближе к концу книги, когда ты уже успеваешь разобраться в главном герое и начинаешь переживать вместе с ним последствия сделанного выбора. В общем, произведение оказалось действительно интересным, раз все 22 часа аудиокниги внимание вообще не терялось.

На этом я не остановился, но дальнейшие литературные приключения расскажу позже. Надеюсь, что в скором времени, так как уже накопил три-четыре прочитанных произведения», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.