Супруга Сафонова показала, как выглядит ужин голкипера «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала на своей странице в соцсетях фото, где показала, чем вратарь ужинает.

Жена футболиста продемонстрировала, что ужин голкипера состоит из сбалансированного блюда, включающего в себя бурый рис, консервированный тунец, яйцо пашот, а также ряд овощей: свёклу, пекинскую капусту, помидоры и авокадо.

Фото: Страница Марины Кондратюк в соцсетях

Сафонову 27 лет. Он воспитанник «Краснодара». Россиянин выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За этот период времени он провёл 43 матча, в которых пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Матвея с клубом рассчитано до лета 2029 года. Ориентировочная рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 22 млн.