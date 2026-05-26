«Hello everyone». Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов сообщил о прибытии в сборную России

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов прибыл в расположение национальной команды России. Футболист попал в окончательную заявку команды на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Hello everyone! Ой, привет всем! Я в России!» — сказал Ибрагимов на видео, опубликованном в официальном телеграм‑канале сборной России по футболу.

Всего в окончательный состав сборной России попали 32 футболиста.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).

