Министр спорта РФ анонсировал вероятный контрольный матч «Зенита» с «Шанхаем» Слуцкого

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв перед церемонией открытия X Российско-Китайских молодёжных игр анонсировал вероятные товарищеские матчи с участием санкт-петербургского «Зенита» и женской сборной России. Сине-бело-голубые должны сыграть осенью с «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, а женская национальная команда может сразиться с Китаем.

«Мы со своей стороны везде видим поддержку китайской народной республики всех наших инициатив. И в рамках ШОС сейчас готовятся соревнования, в рамках БРИКС. И сейчас в двухстороннем формате будут Российско-Китайские молодёжные игры. Кроме того, мы обсуждали, что сейчас готовится товарищеский матч нашей женской сборной по футболу с китайской. Планируется ещё ряд встреч на клубном уровне: на осень «Зенит» готовит матч с «Шанхай Шэньхуа» предварительно. Конечно, это позволяет людям встречаться, обмениваться опытом», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

В понедельник, 25 мая, в «Янтарь-Холле» в Светлогорске состоялась торжественная церемония открытия юбилейных Российско-Китайских молодёжных летних игр. Соревнования пройдут с 26 по 31 мая в Калининграде и Зеленоградске.