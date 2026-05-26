Расширенный состав сборной Ганы по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Стал известен состав сборной Ганы для подготовки к ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал состав из 28 человек для подготовки к чемпионату мира по футболу – 2026 и товарищеского матча с Уэльсом. В окончательный состав войдут 26 футболистов.

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол Реверсон («Аякс»).

Защитники: Баба Абдул-Рахман (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Джонас Аджети («Вольфсбург»), Коджо Пепра Оппонг («Ницца»), Александер Джику («Спартак» Москва).

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Кваси Сибо («Реал Овьедо»), Огустин Боакье («Сент-Этьен»), Калеб Йиренки («Норшелланн»), Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»).

Нападающие: Абдул Фатаву Иссааку («Лестер Сити»), Камал Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Джордан Айю («Лестер Сити»).

Сборная Ганы сыграет в одной группе с Панамой, Англией и Хорватией.

