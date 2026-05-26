Курбан Бердыев рассказал, почему не смотрит чемпионат России по футболу

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал, что не смотрит чемпионат России по футболу.

Российский чемпионат не смотрю. Вообще. Уровень упал», — сказал Курбан Бердыев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Зенит» завершил сезон с 68 очками и вновь завоевал чемпионский титул. Второе место занял «Краснодар» (66). Замкнул тройку «Локомотив», который записал в свой актив 53 очка. В топ-5 попали «Спартак» и ЦСКА, которые набрали 52 и 51 очко соответственно.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал чемпионом России по футболу в 11-й раз в своей истории.