Карпин рассказал, как относится к переходу россиян в зарубежные клубы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал своё мнение о трансферах российских футболистов в зарубежные чемпионаты.

— Трансфер российских футболистов в зарубежный клуб приносит пользу?

— Да, 100%. Дело даже не в том, что они играют не в России, а как Головин и Сафонов — во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня. И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков — когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие игроки России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнёров. Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что‑то у них перенимать и стремиться достичь такого же уровня, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что к Батракову и Кисляку проявляют интерес ряд зарубежных клубов.

В ближайшую паузу сборная России сыграет со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.