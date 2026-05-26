Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, как относится к переходу россиян в зарубежные клубы

Карпин рассказал, как относится к переходу россиян в зарубежные клубы
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал своё мнение о трансферах российских футболистов в зарубежные чемпионаты.

— Трансфер российских футболистов в зарубежный клуб приносит пользу?
— Да, 100%. Дело даже не в том, что они играют не в России, а как Головин и Сафонов — во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня. И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков — когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие игроки России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнёров. Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что‑то у них перенимать и стремиться достичь такого же уровня, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что к Батракову и Кисляку проявляют интерес ряд зарубежных клубов.

В ближайшую паузу сборная России сыграет со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Египтом и не только. Что покажет команда Карпина?
Сборная России сыграет с Египтом и не только. Что покажет команда Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android