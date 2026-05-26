«Это перебор». Экс-тренер «Реала» поддержал Мбаппе на фоне критики

Бывший нападающий и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поддержал французского нападающего Килиана Мбаппе на фоне критики.

«Он выиграл чемпионат мира и ещё на одном турнире стал вице-чемпионом, забив три гола в финале. Мы говорим не о каком-то посредственном игроке — речь, возможно, идёт о лучшем футболисте мира на данный момент. Возлагать на него ответственность за всё хорошее, что происходит с «ПСЖ», и за всё плохое, что происходит с «Реалом», при том что он является лучшим бомбардиром чемпионата, — это, на мой взгляд, уже перебор», — приводит слова Вальдано Goal.

Ранее сообщалось о конфликте Мбаппе с членом тренерского штаба «Реала» на тренировочной площадке.