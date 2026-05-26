«Стартует новый век побед». Погребняк поздравил «Зенит» с наступившим 101-летием

«Стартует новый век побед». Погребняк поздравил «Зенит» с наступившим 101-летием
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк в телеграм-канале опубликовал поздравление в адрес санкт-петербургского клуба, которому сегодня, 25 мая, исполнился 101 год со дня основания.

«С Днём Рождения, «Зенит»! Стартует новый век побед», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Погребняк выступал за сине-бело-голубых c 2007 по 2009 годы. Форвард сыграл в 90 матчах, забил 39 голов и семь ассистов. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также стал победителем Кубка УЕФА (будущая Лига Европы) и Суперкубка УЕФА.

«Зенит» по итогам завершившегося сезона-2025/2026 стал чемпионом России, опередив в итоговой турнирной таблице «Краснодар» на два очка. Для сине-бело-голубых это седьмой чемпионский титул за последние восемь лет.

