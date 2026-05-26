«Я так жалею об этом». Бердыев – об отказе возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о том, как отказался возглавить «Спартак».

— Здесь причина это я сам. Со стороны «Спартака» всё было на высшем уровне. Я встречался с Федуном два раза. Всё обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани, должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был. Я был в «Ростове». Обо всём договорились. И потом появляется предложение какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И меня дёрнуло отказаться. Я так жалею об этом. Какой клуб? «Это точно не «Зенит».

— А по поводу «Спартака». Говорили, что Бердыев попросил исключительные полномочия, трансферы…

— Не, не, не. Чушь все это. Достаточно компетентный и конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно. Иногда хочется просто извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно. Потому что, вроде как, по рукам ударили, взрослые люди. И здесь вот такое… Это моя боль. Но за «Спартак» япереживаю всё равно, — сказал Бердыев на канале Cappuccino& Catenaccio.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на четвёртое место, записав в свой актив 52 очко. Также команда обыграла «Краснодар» в Суперфинале Кубка России.