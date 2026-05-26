Альварес отклонил продление контракта с «Атлетико», чтобы перейти в «Барселону» — Marca

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отклонил предложение красно-белых о продлении контракта с годовой зарплатой в € 10 млн в год, чтобы присоединиться к «Барселоне». Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, проблема потенциального трансфера для каталонцев состоит в том, что «Атлетико» требует не менее € 150 млн за переход игрока, так как действующий контракт рассчитан до лета 2030 года с отступными в € 500 млн. Сам аргентинец желает перебраться в «более перспективный для него проект».

Ранее сообщалось, что серьёзный интерес к футболисту проявляют «ПСЖ», «Арсенал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 49 встреч, где забил 20 голов и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает 26‑летнего аргентинца в € 90 млн.

