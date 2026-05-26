Артём Мещанинов: у «Родины» нет болельщиков? Нас поддерживают и в дождь, и в снег

Защитник «Родины» Артём Мещанинов высказался о фанатах московского клуба на фоне выхода команды в Российскую Премьер-Лигу сезона-2026/2027.

— Есть пара тезисов с критикой «Родины». Первое: «Зачем в РПЛ клуб без стадиона? Лучше бы вышла команда из региона». Что на это ответишь?

— Скорее всего, так говорят люди, которые не сильно погружаются в то, как всё устроено. Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой… Это сказка, когда хотят всего и сразу. Чтобы получить разрешение на какие-либо изменения в Москве, что-то построить, мягко говоря, надо заморочиться. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у «Родины» появится стадион и всё, что нужно. Сразу ничего не может быть. Всё будет, просто нужно время. Люди, которые начинают работать с нуля, не идут же спрашивать, почему они не начальники в компании?

— Второй аргумент: «У «Родины» нет болельщиков».

— Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше 3 000 человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник. Думаю, не у всех такое есть в РПЛ. «Родина» в такой стадии, когда о клубе начинают узнавать, появляется интересная картинка, приходят игроки. Повторюсь, уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью, — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам сезона чемпионом Первой лиги стала «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. Московская команда вышла в РПЛ впервые в своей истории.