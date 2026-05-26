Воспитанник «Зенита» Мещанинов: был в шоке от Дурана в АПЛ. До сих пор в шоке, но в другом

Защитник «Родины» и воспитанник «Зенита» Артём Мещанинов поделился мыслями об игре колумбийского форварда Джона Дурана в составе сине-бело-голубых.

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеётся). Дуран — самый переоценённый игрок, которого я видел. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В середине мая Дуран покинул «Зенит» в связи с личными обстоятельствами. За сине-бело-голубых колумбиец провёл девять матчей с учётом всех соревнований и забил два гола.

