«Мы уникальны». Капитан Родины Мещанинов — о выходе команды в РПЛ

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался о выходе московской команды в Российскую Премьер-Лигу сезона-2026/2027.

«Конечно, первая эмоция — радость. Но потом это ушло, потому что хотелось выиграть золотые медали, поэтому уже на следующий день фокус сместился на игру в Туле. А сначала эмоции были невероятные, потому что вся структура «Родины» очень долго к этому шла. Сейчас идеальный момент, когда есть полный баланс, набили шишки, в сезоне минимум поражений. Местами использовали прагматичный футбол, чтобы взять три очка, потому что в Первой лиге невозможно всегда играть так, как хотим. Все это поняли и приняли, испанцы тоже быстро к этому адаптировались.

Алексей Николаевич (Зинин, главный операционный и спортивный директор «Родины». — Прим. «Чемпионата») говорил, что будем двигаться от игры к игре. В принципе, после зимнего перерыва для нас стартовал новый чемпионат, где нам надо было занять первое место. Всё так и сложилось. Насколько помню, после шестого тура отрыв от «Факела» составлял 15 очков, мы не выиграли ни одного матча. Тогда было тяжело представить, что в предпоследнем туре мы впервые в сезоне сможем выйти на первое место. Но раз нам это удалось, значит, этого достойны, все проблемы перебороли, этим мы и уникальны», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам сезона чемпионом Первой лиги стала «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. Московская команда вышла в РПЛ впервые в своей истории.

