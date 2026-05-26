Капитан «Родины» Мещанинов объяснил, как клуб восемь месяцев не проигрывал в Первой лиге

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался о том, за счёт чего московская команда не проигрывала в Первой лиге восемь месяцев.

«Всё дело в атмосфере. Тренерский штаб никак не давил, а игроки выполняли свою работу. Когда серия достигла 10 матчей без поражений, никто из нас даже не обращал на это внимание. Понятно, что в прессе писали об этом, но никто не думал, что мы настолько в порядке, что можем тренироваться спустя рукава. Честно, я удивлён, насколько нам удалось создать такую атмосферу в команде. Алексей Николаевич говорил: «Вы молодцы, не расслабляемся, надо продолжать работать». У нас никогда не было повышенных премиальных, никто не мотивировал нас большими деньгами, только мечтой выйти в Премьер-Лигу. Все — от руководства, до медицинского штаба — жили этой мечтой. И за это время никакого негатива, даже если играли плохо, хотя даже в таком случае побеждали», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

По итогам сезона чемпионом Первой лиги стала «Родина». В активе московской команды 68 набранных очков в 34 матчах. Московская команда вышла в РПЛ впервые в своей истории.

