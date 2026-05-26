Тренер «Интер Майами» объяснил замену Месси в матче МЛС

Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос рассказал, почему заменил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на 73-й минуте матча с «Филадельфией Юнион» (6:4).

«Это усталость, он был уставшим. Поле было тяжёлым, и при сомнениях стараются не рисковать», — приводит слова Ойоса Elgrafico.

Ранее сообщалось, что Месси избежал серьёзной травмы и сможет принять участие на ЧМ-2026.

Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.