Тренер «Интер Майами» объяснил замену Месси в матче МЛС
Тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос рассказал, почему заменил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на 73-й минуте матча с «Филадельфией Юнион» (6:4).
США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4' 0:2 Iloski – 10' 1:2 Бертераме – 13' 1:3 Дамиани – 20' 2:3 Суарес – 29' 3:3 Бертераме – 42' 4:3 Суарес – 44' 4:4 Iloski – 45+8' 5:4 Суарес – 81' 6:4 Де Пауль – 90+3'
«Это усталость, он был уставшим. Поле было тяжёлым, и при сомнениях стараются не рисковать», — приводит слова Ойоса Elgrafico.
Ранее сообщалось, что Месси избежал серьёзной травмы и сможет принять участие на ЧМ-2026.
Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.
