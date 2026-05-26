Курбан Бердыев – о «Балтике»: мысли там мало

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев высказался об игре «Балтики» в нынешнем сезоне чемпионата России. Ранее Бердыев заявил, что он не смотрит матчи РПЛ и уровень лиги упал.

—Даже «Балтику» не смотрите?

— «Балтику» вообще не смотрю. «Балтика» бегает, мысли там мало. Мысли мало. Мне интеллект важен. Речь идет о команде в целом, о рисунке, — сказал Бердыев на канале Cappuccino& Catenaccio.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева финишировала на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 46 очков. Чемпионом страны стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар». Замкнул тройку «Локомотив».