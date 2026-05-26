У защитника сборной Саудовской Аравии украли паспорт перед ЧМ-2026

Игрок сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид не смог присоединиться к команде на сборах перед ЧМ-2026 из-за утери паспорта.

«Федерация футбола Саудовской Аравии желает предоставить официальную информацию относительно задержки прибытия Сауда Абдулхамида в тренировочный лагерь национальной сборной в рамках продолжающейся подготовки к финальной стадии ЧМ-2026.

Игрок не смог вылететь в Эр-Рияд сегодня, как планировалось, после того как в Амстердаме, где он находился со своей семьей на церемонии бракосочетания, был взломан его личный автомобиль. В результате инцидента были утеряны личные вещи, включая его паспорт.

Федерация футбола Саудовской Аравии координирует свои действия с Министерством спорта для контроля за ходом расследования, а также работает с Посольством Королевства Саудовская Аравия в Нидерландах над выдачей необходимых документов, которые позволят игроку присоединиться к команде.

Федерация футбола Саудовской Аравии выражает полную поддержку Сауду Абдулхамиду в сложившихся обстоятельствах и ожидает его безопасного прибытия в лагерь национальной сборной»,- говорится в заявлении федерации на странице в социальной сети X.

Сборная Саудовской Аравии в группе на ЧМ-2026 сыграет с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.

