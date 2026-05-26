Гвардиола не смог ответить, почему он разговаривал с пустым креслом

«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие после матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2), по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы, а также футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне» и экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас работает в «Баварии».

Игроки представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем игроки со сцены смогли обратиться к Пепу, и Бернарду решил вспомнить завирусившееся и ставшее мемом видео, в котором специалист по ходу одной из игр обращается к кому-то рядом, хотя соседнее кресло перед ним пустое.

Гвардиола, увидев ролик, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.