Президент Мексики: США не хотят, чтобы сборная Ирана оставалась на ночевку в стране

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что представители ФИФА обратились к мексиканским властям с просьбой разместить сборную Ирана во время чемпионата мира 2026 года. Причиной стало нежелание США принимать команду на своей территории на постоянной основе по ходу турнира.

«Соединённые Штаты не хотят, чтобы иранская национальная команда оставалась на ночёвку в США», — заявила Шейнбаум, чьи слова приводит ESPN.

По её словам, после этого представитель ФИФА поинтересовался: «Могут ли они остаться на ночёвку в Мексике?» И мы ответили: «Да, без проблем. У нас нет никаких возражений», — отметила президент Мексики.

Ранее глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда изменит место базирования на ЧМ-2026. Вместо американского Тусон сборная будет готовиться к матчам в Тихуана.

При этом ещё в марте сообщалось, что ФИФА не одобрила перенос матчей сборной Ирана из США в Мексику. Позже президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что иранская команда всё же сыграет на чемпионате мира 2026 года.

