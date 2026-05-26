«МЮ» и Бруну Фернандеш начали переговоры о продлении контракта — Фабрицио Романо

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с португальским полузащитником Бруну Фернандешем о подписании нового соглашения, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам минувшего сезона полузащитник английского клуба стал лучшим ассистентом турнира — португалец записал на свой счёт 21 голевую передачу в 35 матчах. За свои свершения клуб хочет вознаградить игрока новым контрактом.

Действующее соглашение Бруну с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось об интересе к Бруну со стороны клубов из Саудовской Аравии и Европы.

В минувшем розыгрыше АПЛ Фернандеш провёл 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 21 результативный пас.