Фабрицио Романо сообщил о будущем Хулиана Альвареса на фоне слухов о «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес может сменить клуб уже этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

По данным источника, аргентинский форвард пока не ведёт предметных переговоров с руководством мадридского клуба о новом контракте, несмотря на действующее соглашение до 2030 года.

Интерес к Альваресу проявляют «Пари Сен-Жермен», «Барселона», а также несколько клубов Английской Премьер-лиги. При этом отмечается, что «Атлетико» будет непросто сохранить игрока в составе в случае серьёзных предложений.

Альварес перешёл в мадридский клуб летом 2024 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне нападающий провёл 49 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал девять результативных передач.

