Жозе Моуринью лично согласовал с Бастони трансфер в «Реал» — Defensa Central
Португальский тренер Жозе Моуринью уже согласовал с защитником «Интера» Алессандро Бастони условия возможного перехода в «Реал». Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано.

По информации источника, специалист, которого связывают с назначением в мадридский клуб летом, лично пообщался с итальянским футболистом и обсудил потенциальный трансфер. Сообщается, что Бастони дал согласие на переход.

Итальянский центрбек считается приоритетной целью Моуринью для усиления обороны «сливочных». Португалец хочет сделать Бастони новым лидером защиты команды и рассчитывает завершить сделку как можно раньше, поскольку сборная Италии не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

При этом в «Реале» не планируют утверждать какие-либо трансферы до окончания президентских выборов в клубе.

Ранее также появлялась информация, что Бастони контактировал с «Барселоной» по поводу возможного перехода. Действующее соглашение защитника с «Интером» рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Алессандро провёл 40 матчей за миланский клуб, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

