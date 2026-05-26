Маурицио Сарри возглавит «Аталанту» — Фабрицио Романо

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 67-летний итальянский специалист уже согласовал условия контракта с клубом из Бергамо и в ближайшее время должен официально подписать соглашение.

Ожидается, что Сарри сменит на посту наставника команды Раффаэле Палладино, который возглавляет «Аталанту» с ноября 2025 года. Под его руководством бергамаски завершили сезон Серии А на седьмом месте.

Ранее журналист Николо Скира также сообщал, что переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, а контракт тренера будет рассчитан до 2029 года.

До этого в СМИ появлялась информация, что Сарри может возглавить «Наполи» и уже дал согласие на работу в неаполитанском клубе по контракту до 2028 года.

Также Романо сообщает, что Сарри в «Лацио» сменит Дженнаро Гаттузо.

