Бруну Фернандеш рассказал, как он отказался от £ 200 миллионов, чтобы остаться в «МЮ»

Бруну Фернандеш рассказал, как он отказался от £ 200 миллионов, чтобы остаться в «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о том, почему он отказался от контракта на £ 200 млн из Саудовской Аравии и решил остаться в английском клубе.

«Вместо того, чтобы стать самым богатым человеком в истории моего города, я хочу воплотить свои мечты в жизнь. И я хочу передать эти ценности своим детям.

Послушайте, моя жена… она решила воплощать мою мечту вместе со мной, когда мне было всего 17 лет. Я с ней с 16 лет. В 17 я уехал в Италию и зарабатывал 1,7 тысячи в месяц. Было много неопределённости. Ничего не было гарантировано. У моей жены была своя жизнь, свои мечты, и она сказала: «Я буду помогать тебе», — и так она и сделала.

Сегодня у нас прекрасная семья с двумя чудесными детьми», — сказал Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.

