«Несколько секунд ничего не говорил, потому что плакал». Б. Фернандеш — о трансфере в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, как произошёл его трансфер в английский клуб.

«У меня был вариант перейти в «Тоттенхэм» [летом 2019 года], был очень рад этой возможности, но этого не случилось, а затем, в январе [2020 года] я получил тот звонок [от «Манчестер Юнайтед»], которого ждал уже два-три года.

Какова была моя реакция, когда узнал? Я знал, что что-то происходит, но после того, что случилось с «Тоттенхэмом», когда дело было практически решено, не хотел зацикливаться на трансферном окне.

Мой агент позвонил мне и сказал, что «Юнайтед» — реальный вариант, что у них уже есть договорённость [со «Спортингом»], что всё зависит от меня.

Несколько секунд я ничего не говорил, потому что плакал.

Это всё, о чём мечтал. Просто сказал своему агенту: «Мне больше ничего не нужно, просто скажи им, что я еду», — сказал Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.