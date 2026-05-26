Кандидат в президенты «Реала» выступил против назначения Жозе Моуринью

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался против возможного прихода Жозе Моуринью в клуб, заявив, что мадридцам нужен долгосрочный проект развития.

В интервью изданию Abc.es он отметил, что не рассматривает вариант с приглашением Моуринью как подходящий для текущего этапа развития клуба.

«Жозе Моуринью — великий тренер, но в нашем случае считаем, что «Реал» Мадрид нуждается в долгосрочном проекте на будущее, а не в краткосрочной заплатке. Нам нужно полностью изменить курс с помощью среднесрочного и долгосрочного проекта. Я не моуринист и не антимоуринист, я мадридиста», — заявил Рикельме в интервью изданию.

