«Неслучайно лучшие в мире борцы». Бердыев — об игроках из Дагестана

Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» и махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев оценил молодых футболистов из Дагестана.

– Таких талантливых ребят, как в Дагестане, я просто не видел.

– Вы про футбол говорите?

– Да. Вот именно! У них в генетике заложен характер. Маленьких мальчиков видел по всем районам, ну, Муслимыч [Гаджи Гаджиев] знает. Это уже готовые профессионалы. С характером!

На какой бы позиции ни играли. Неслучайно лучшие в мире борцы. Это неслучайно, генетика. Я даже программу какую-то смотрел, там англичанин говорит: если бы Дагестан выставил бы три команды на чемпионат мира, все три команды заняли бы первые три места.

На пляж когда вечером выходишь, очень много молодых ребят занимаются и людей моего возраста.

– Вы считаете, что с футболом это тоже соотносится?

– Конечно. Я сюда и веду.

Когда я ездил по этим маленьким посёлкам, смотрел, кое-кого рекомендовал, – сейчас один из них стал лучшим бомбардиром ЮФЛ, – просто с маленького поселка увидел, порекомендовал. А таких там море!

И если Муслимыч сейчас выстроит систему, поверьте мне, Дагестан будет житницей российского футбола. Нужна система. А он её выстроит. И эта система нужна везде. Эта система нужна здесь.

Я здесь, в Азербайджане, дубль смотрел специально, все команды в том году. Здесь талантливых ребят очень много. Ну очень много. Вот здесь надо тоже, чтобы эти юноши не пропадали, – сказал Бердыев в подкасте Cappuccino&Catenaccio Show.