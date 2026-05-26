Бруну Фернандеш рассказал о сути тренерского подхода главного коуча «МЮ» Майкла Кэррика

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил стиль работы главного тренера клуба Майкла Кэррика, а также методы его работы.

«Когда он пришёл, Майкл постарался придать команде стабильность и вселить в игроков душевное спокойствие. Он знает клуб, знает, как клуб хочет играть, что хотят видеть болельщики. Его стиль тренерской работы отличается особым спокойствием. Подходим к матчам с правильным настроем, но и с большим чувством ответственности.

Он даёт основы и правила, которые не подлежат обсуждению, но также хочет, чтобы мы брали на себя ответственность и принимали собственные решения, потому что ситуация может измениться во время матча. Он оставляет вам свободу принимать решения с мячом. Он говорит: «Я не могу решать за вас, куда пасовать мяч и когда бить, но могу помочь вам понять, где будут свободные зоны». Думаю, понимание того, где будут свободные зоны, самое важное.

В этом суть подхода Майкла. Он даёт советы, а дальше мы сами должны принять правильное решение. Он позволяет анализировать ход матча, ведь многое может произойти», — сказал Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.

